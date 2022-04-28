صحفي تشيكي يصف وزيرة دفاع بلاده بـ"المتخلفة" بعد تصريحاتها المعادية لروسيا

وصف الصحفي التشيكي جيري بوكورني وزيرة دفاع بلاده يانا تشيرنوخوفا بـ"المتخلفة"، بعد تصريحاتها العدوانية تجاه روسيا و"عدم تصورها للتاريخ العالمي بعد الحرب" في أوكرانيا.

وقال بوكورني في مقال نشره في صحيفة "هالو نوفيني" إن السياسية التشيكية دعت في وقت سابق إلى استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، كما اقترحت على المنظمة الدولية "حل نفسها بحال لم تعاقب الروس".

وأضاف أن "تصريحات السيدة تشيرنوخوفا، التي تم تعيينها وزيرة للدفاع، تشهد على تخلف أفكارها حول كيفية تصورها لتاريخ العالم بعد الحرب".

وأشار إلى أن تشيرنوخوفا "تفتخر" بحقن المجتمع التشيكي ضد روسيا و"تحتقر" الذين ينظرون إلى هذا الصراع بشكل مختلف.

ودعا الوزيرة إلى "تحسين مستوى تحصيلها العلمي في مجال العلاقات الدولية والتوقف عن إثارة الذهان (مرض عقلي يخلط فيه المصاب بين الحقيقة والخيال) العدواني".

المصدر: "نوفوستي"