قوات كييف تقصف مدينة خيرسون بـ3 صواريخ Tochka-U تم إسقاط 2 منها

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ Tochka-U على مدينة خيرسون الخاضعة للقوات الروسية، تم إسقاط اثنين منها.

وقال مصدر في الجيش الروسي في خيرسون للوكالة: "تم إطلاق 3 صواريخ من نوع Tochka-U من جانب القوات الأوكرانية في خيرسون، وتم إسقاط اثنين منها".

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وأفادت الوكالة في وقت سابق بتعرض منطقة مركز تلفزيون خيرسون للاستهداف بصواريخ Tochka-U وUragan MLRS.

المصدر: "نوفوستي"