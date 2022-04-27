ترانسنيستريا: مسيّرات أوكرانية تحوم فوق مستودعات الذخيرة في كولباسنا

أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها في شرق مولدوفا، أن طائرات بدون طيار قادمة من أوكرانيا تحوم فوق مستودعات الذخيرة التي تحرسها قوات حفظ السلام الروسية.

وقالت الوزارة في بيان عبر "تيليغرام": "تم إطلاق طائرات بدون طيار من أوكرانيا فوق قرية كولباسنا في ترانسنيستريا حيث مستودع للذخيرة تحت حراسة قوات حفظ السلام الروسية".

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وقال مختار القرية ليونيد كوراكوف إن "طائرات بدون طيار قادمة من أوكرانيا تحلق بشكل دوري وتراقب الوحدة العسكرية الروسية".

ويتم تخزين حوالي 20 ألف طن من الذخيرة في مستودعات قرب كولباسنا، تم تجميعها هناك بعد انسحاب القوات السوفيتية من الدول أوروبا في تسعينات القرن الماضي.

وتحرس هذه الذخيرة قوات روسية يبلغ عددها حوالي ألف جندي، في إطار حفظ السلام في ترانسنيستريا، بعد الحرب بين تيراسبول ومولدوفا.

المصدر: "تاس"