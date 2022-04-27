 
مباشر

موسكو تدعو منظمة الصحة العالمية لمنع كييف من استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية

أخبار روسيا

موسكو تدعو منظمة الصحة العالمية لمنع كييف من استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية
Globallookpress
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swnx

دعت وزارة الدفاع الروسية منظمة الصحة العالمية للتأثير على السلطات الأوكرانية ومنعها من استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن حقيقة وضع النازيين الأوكرانيين الأسلحة الثقيلة في المنشآت الطبية لم يلفت اهتمام منظمة الصحة العالمية رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الروسي.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا
الدفاع الروسية: النازيون يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول في أوكرانيا

وأضاف: "مرة أخرى ندعو جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى منع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية".

المصدر: "نوفوستي" 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا