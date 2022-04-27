وسائل إعلام: فرنسا تصادر قصورا لرجال أعمال روس على أراضيها

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وزارة المالية صادرت 3 قصور مملوكة لرجال أعمال روس في فرنسا، في إطار حملة العقوبات ضد روسيا.

وحسب صحيفة "نيس ماتين"، فإن "وزارة المالية الفرنسية صادرت فيلا هرقل في منطقة منتجع سان تروبيه في كوت دازور، والتي يمتلكها رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا منذ العام 2005".

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وأشارت إلى أنه "تمت مصادرة فيلا بالقرب من بياريتز تعود لرجل الأعمال الروسي كيريل شامالوف".

وتابعت أن الوزارة "صادرت أيضا فيلا تريانون بالقرب من بلدية سانت جان كاب فيرات، وهي نسخة قصر في حديقة فرساي، يملكها رئيس مجلس إدارة شركة "بلاتينوم" الروسية موسى باجايف".

المصدر: "نوفوستي"