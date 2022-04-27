بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوى خارجية دفعت كييف إلى المواجهة المباشرة مع روسيا، مؤكدا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جنب روسيا خطرا حقيقيا كان يحدق بها.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفدرالية الروسية عقدت في بطرسبورغ اليوم الأربعاء.

وقال بوتين إن خصوم روسيا في العالم لا يحتاجون ببساطة إلى دولة كبيرة مثلها، وذلك ظنا منهم أن وجودها بحد ذاته يمثل خطرا عليهم في الغرب، مع أنهم في الحقيقة هم من يشكل تهديدا للعالم أجمع.

ووصف بوتين رهان الغرب على الكارهين للروس وعلى النازيين الجدد بأنه سلاح جيوسياسي جديد، لافتا إلى ظهور أعداد متزايدة من النازيين الجدد والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو لروسيا، وأصبحت أوكرانيا ببساطة مادة قابلة للاستهلاك في الحرب ضد روسيا.

وحذر الرئيس الروسي من أنه "لو حاول طرف خارجي التدخل في الأحداث الأوكرانية"، عليه أن يعرف أن "ضرباتنا سيكون صاعقا"، وأضاف أن روسيا، في حالة وجود تهديد لها، ستستخدم في ردها الوسائل التي لا يمتلكها بعد أي من خصومها.

وجدد بوتين التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك، وأن هذه العملية ستضمن أمن دونباس وشبه جزيرة القرم الروسية وروسيا بأسرها مستقبلا.

المصدر: وكالات