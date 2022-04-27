صحيفة روسية تروي تفاصيل مأساة روضة أطفال أوليانوفسك

روى مصدر لجريدة "إزفستيا" الروسية تفاصيل إطلاق النار الذي وقع في روضة أطفال بقرية فيشكايم بالقرب من مدينة أوليانوفسك، وأودى بحياة طفلين ومربية.

وبحسب المصدر، فقد تم استدعاء القوات الأمنية إلى موقع إطلاق النار عبر الهاتف، وعلى الرغم من وجود حارس أمن لروضة الأطفال، إلا أنه يعمل في المساء والليل فقط، بينما وقع الهجوم خلال النهار.

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وصرح المصدر بأن الجاني، رسلان أختياموف، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد سجل لدى طبيب نفسي لمدة 10 سنوات تقريبا، دون أن يتلقى علاجا في المستشفى، وتم تشخيص حالته باضطراب عقلي مزمن في سن المراهقة.

وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، ذهب أختياموف مع صديقه المتقاعد إلى الغابة لإطلاق النار من مسدس طراز "إي جي – 27" وعاد من هناك حوالي الساعة 13:00 نحو روضة الأطفال بالسلاح. وفي وقت لاحق عثر على جثة صاحبه المتقاعد في مكب للقمامة بالقرب من روضة الأطفال.

في روضة الأطفال، أطلق الجاني النار فقتل مربية تبلغ من العمر 35 عاما، ثم قتل طفلين، وجرح مربية أخرى، وانتحر الجاني بعد ارتكاب جريمته.

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بتهمة القتل العمد.

وقد أصيبت الضحية بكسر في عظام الساعد وطلقات نارية، ونقلت إلى المستشفى الإقليمي.

من جانبه أعلن حاكم منطقة أوليانوفسك، أليكسي روسكيخ، عن توفير المساعدة الطبية والنفسية لأسر قتلى الروضة، وأوعز بضرورة التحقق من أمن وسلامة جميع المؤسسات التعليمية في المنطقة.

المصدر: إزفستيا