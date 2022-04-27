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أوروغواي تؤكد اهتمامها بتطوير العلاقات التجارية مع روسيا

أخبار روسيا

أوروغواي تؤكد اهتمامها بتطوير العلاقات التجارية مع روسيا
Globallookpress
علم أوروغواي
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أعلن سفير أوروغواي لدى موسكو دانيال كاستيلوس أن بلاده تعارض العقوبات على روسيا، معربا عن اهتمام أوروغواي بتطوير العلاقات التجارية مع روسيا.

وفي تصريح لصحيفة "لاير"، قال  كاستيلوس: "رغم الوضع الحالي وبعض الانتقادات والتصويت ضد العملية العسكرية الخاصة، لم تفرض أوروغواي ولا تؤيد أي نوع من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تتعارض مع الصادرات من أوروغواي.

وأضاف: "على المدى الطويل، سيكون هدفنا استعادة التجارة التي قد تتراجع هذا العام، وتعزيز التبادلات التجارية الجديدة".

وتابع: "في عام 2021 احتلت روسيا المرتبة 13 في لائحة الدول المستوردة من الأوروغواي، حيث زوّدت 80 شركة السوق الروسية".

المصدر: "تاس"

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