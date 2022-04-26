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مينسك: الغرب لا يرغب بمشاركة بيلاروس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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مينسك: الغرب لا يرغب بمشاركة بيلاروس في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Globallookpress
علم بيلاروس
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أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية أن الدول الغربية لا تريد أن تشارك مينسك في المفاوضات بين موسكو وكييف، رغم أهمية هذه المشاركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز في تصريح للقناة البيلاروسية الأولى إن "الدول الغربية لا يعجبها مشاركة بيلاروس في عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وأن مينسك تلاحظ هذا الموقف، وتأخذه في عين الاعتبار".

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وشدد على أهمية مشاركة بلاده في هذه المفاوضات، وقال: "بصفتي دبلوماسيا أقول إنه من الطبيعي تماما لأي دولة ذات سيادة أن تتمنى وتريد بل وتطلب في مكان ما أن تؤخذ مصالحها في عين الاعتبار في إطار البناء  الأمني ​​الجديد، وبالتالي لن يكون طبيعيا ألا تؤخذ مصالحنا في الحسبان".

وتابع: "لذلك من الغريب أن يتفاجأ أحد ما برغبتنا".

المصدر: "تاس"

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