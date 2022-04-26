بوتين يطمئن غوتيريش على الأسرى الأوكرانيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإطلاع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على الظروف التي تحتجز فيها الأسرى الأوكرانيون.

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وقال بوتين خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بموسكو اليوم الثلاثاء: "إذا كانت هناك رغبة لدى ممثلي الصليب الأحمر والأمم المتحدة في الاطلاع على ظروف احتجازهم، وكيف وأين يتم تقديم المساعدة للجرحى، فتفضلوا... نحن مستعدون لذلك".

وأضاف بوتين أن "هذا الحل الأكثر سهولة لهذه القضية المعقدة"، واقترح على غوتيريش مناقشة هذا الموضوع.

المصدر: تاس