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الكرملين: بوتين يلقي الأربعاء خطابا أمام مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية

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الكرملين: بوتين يلقي الأربعاء خطابا أمام مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم غدا الأربعاء بزيارة عمل إلى سان بطرسبورغ حيث سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الثلاثاء: "والمواضيع الرئيسية للمناقشة هي تنفيذ خطة الإجراءات ذات الأولوية لضمان تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة ضغوط العقوبات الخارجية في المناطق الروسية".

وأضاف: "وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الروسي للمناطق الروسية".

المصدر: تاس

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