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أربعة قتلى بإطلاق النار في روضة أطفال في مقاطعة أوليانوفسك

أخبار روسيا

أربعة قتلى بإطلاق النار في روضة أطفال في مقاطعة أوليانوفسك
Aleksandr Proshkin/legion-media.ru
صورة تعبيرية
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فتح مسلح النار على روضة أطفال في منطقة أوليانوفسك، حيث سقط وفقا للبيانات الأولية طفلان ومربية واحدة وفقا للخدمة الصحفية لحكومة منطقة أوليانوفسك.

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وذكر المصدر أن المهاجم جاء إلى روضة أطفال "ريابينكا" بقرية "فيشكايم" وبحوزته مسدس "إي جيه-27" وأطلق النار على مربية وطفلين وكان الأطفال في هذه اللحظة نائمين، ثم قام بالانتحار. ويتم الآن تحديد الدافع وراء الجريمة.

وكانت الخدمة الصحفية لحكومة منطقة أوليانوفسك قد أكدت هذه المعلومات، وتأكد إصابة الموظفة في روضة الأطفال، أولغا ميتروفانوفا، وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات، وفتاة تبلغ 6 سنوات.

وقد أفادت الخدمة الصحفية أن حاكم أوليانوفسك أصدر تعليماته بفحص إجراءات الأمن والسلامة لجميع المؤسسات التعليمية في المنطقة

المصدر: موقع أوليانوفسك + نوفوستي

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