خطوة جديدة.. مدارس في مقاطعة كيميروفو تبدأ يومها الدراسي برفع العلم والنشيد الوطني الروسي

افتتحت مدارس في مقاطعة كيميروفو الروسية، اليوم الاثنين، يومها الدراسي بمراسم رفع العلم وعزف النشيد الوطني.

وجرت الفعالية الوطنية هذه في نحو 180 مؤسسة تعليمية محلية. كما نظم قبل بداية الدروس العادية درس خاص تم خلاله بحث الوضع الحالي في العالم.

وقال وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، في وقت سابق، إنه سيتم في جميع المدارس الروسية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم بشكل إلزامي أداء النشيد الوطني صباح كل يوم، في خطوة عزاها مراقبون إلى أهمية تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى الأجيال الصاعدة.

المصدر: RT