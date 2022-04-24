بوتين يعقد اجتماعا موسعا للنيابة العامة الروسية

يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا للنيابة العامة الروسية اليوم الاثنين، لبحث أداء الادعاء العام والخطط المستقبلية لتعزيز سلك النيابة وحماية سيادة القانون في البلاد.

وقال الكرملين إنه خلال الاجتماع، سيتم تلخيص نتائج عمل سلك النيابة لعام 2021 وتحديد المهام المستقبلية لتعزيز القانون والنظام العام في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس والمدعي العام يعقدان عادة مثل هذه الاجتماعات بشكل سنوي، ففي يناير الماضي حضر بوتين اجتماعا عاما للنيابة أقيم بمناسبة الذكرى الـ300 لتأسيس النيابة العامة الروسية.

المصدر: تاس