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الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية تحتفل بعيد الفصح المجيد في ماريوبول

أخبار روسيا

الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية تحتفل بعيد الفصح المجيد في ماريوبول
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فتحت الكنيسة الأرثوذكسية الرئيسية في ماريوبول أبوابها للسكان والمصلين احتفالا بعيد الفصح المجيد، رغم ما تعرضت له من قصف واستهداف متكرر وتخريب من قبل المتطرفين الأوكرانيين.

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة دون طيار، أكبر كنيسة أرثوذكسية في ماريوبول وسط المدينة بشارع الكاتدرائية، بجوار مسرح الدراما، والتي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي، وآثار القصف الذي تعرضت له من قبل المسلحين.

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ويقوم المتطوعون ووحدات من الجيش الروسي بتقديم المساعدات الإنسانية في الكنيسة وتوزيعها على السكان المحليين، بمناسبة اليوم المجيد.

المصدر: نوفوستي

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