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بوتين يصل إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو لحضور قداس عيد الفصح

أخبار روسيا

بوتين يصل إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو لحضور قداس عيد الفصح
Legion-Media Sipa USA
صورة أرشيفية
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو قبل قليل لحضور شعائر قداس عيد الفصح المجيد.

ويستقبل الرئيس الروسي بشكل تقليدي عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف اليوم وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سابيانن.

وبدأ قداس الفصح قبل منتصف الليل بقليل، حيث ترأسه غبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي" فقد كانت كاتدرائية المسيح المخلص التي تتسع لحوالي 10 آلاف شخص ممتلئة بشكل شبه كامل بالمصلين.

المصدر: نوفوتسي

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