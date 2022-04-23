روغوزين يقارن بين "الشيطان1" و"الشيطان2"

قارن دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بين الصواريخ النووية العابرة للقارات "سارمات" "الشيطان-2" و"فويفودا" "الشيطان-1" حسب تسميات الناتو والتي لا يمكن اعتراضها.



وقال روغوزين إن صواريخ "سارمات" قادرة على إصابة أهداف في نطاقات غير محدودة، بالإضافة إلى سرعتها الفائقة مقارنة بصواريخ "فويفودا" مما يجعل من الصعب اعتراضها بأنظمة الدفاع الصاروخي" المعروفة اليوم في العالم.

وأشار روغوزين إلى أن صواريخ "فويفودا" في تصنيف الناتو مدرجة باسم "ساتانا" (الشيطان)، و"سارمات" "الشيطان -2".

وقال: "أجابني أحد زملائي السابقين في العمل المشترك في بروكسل، والسفير السابق لإحدى دول الناتو، على هذا النحو: "لأن (الشيطان2) هو الذي يمكن أن يكون أسوأ من (الشيطان1).

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خصائص صاروخ "سارمات" الباليستي الروسي وقدرته على المناورة تجعل من المستحيل اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية لحلف الناتو.

وتخطط قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية للبدء في استبدال تدريجي للصواريخ الباليستية الثقيلة "فويفودا" بالجيل الجديد من صواريخ "سارمات" العام الجاري.

وأطلقت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك شمال غربي البلاد، وأصاب هدفه بدقة على بعد آلاف الكيلومترات في حقل خاص في الشرق الأقصى الروسي على حدود اليابان.

المصدر: "لينتا رو"