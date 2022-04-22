مدفيديف: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن أوروبا لن تصمد ولو لأسبوع واحد بدون الغاز الروسي.

ونشر مدفيديف في "تلغرام" تعليقا على التقارير الإعلامية حول إرسال المفوضية الأوروبية وثيقة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توضح آلية دفع ثمن الغاز "دون انتهاك نظام العقوبات"، وتشير إلى إمكانية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي تنفيذا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال مدفيديف في منشوره: "نقيم ثبات ومبدئية شركائنا الأوروبيين، وخاصة على ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من 6 أشهر".

وأضاف: "وإذا تحدثنا بجدية، فإنهم لن يستمروا ولو أسبوعا واحدا".

وكان رئيس القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر قد صرح بأن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من 6 أشهر وستواجه بعد ذلك مشاكل اقتصادية.

المصدر: نوفوستي