بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي مسائل التعاون في المجال السوفيتي السابق

ناقش الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، قضايا التعاون في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الرئيس بوتين، خلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "اليوم سننظر في قضايا التعاون مع أقرب جيراننا في الفضاء ما بعد السوفيتي".

وأشار بوتين إلى أنه يتم التعامل مع هذه القضايا عبر الحكومة الروسية وذلك تحت إشراف نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك.

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وقال: "إنه يعرف بالتفصيل كيف يتطور العمل في هذا المجال، وخاصة على المسار الاقتصادي. أريد أن أدعوه لتقديم تقرير، وبعد ذلك سنناقش الموضوع المعلن عنه اليوم".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

المصدر: تاس