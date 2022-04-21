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روسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 قتلى (فيديو)

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روسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 قتلى (فيديو)
RT
روسيا... ارتفاع عدد قتلى الحريق في مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 أشخاص
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أفاد متحدث باسم الطوارئ في مدينة تفير الروسية يوم الخميس، بأن عدد الضحايا جراء حريق مبنى معهد بحوث الدفاع في المدينة قد ارتفع إلى 7 أشخاص.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث المعلومات، ارتفع عدد الضحايا جراء الحريق إلى 7 أشخاص".

وأضاف المتحدث: "تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات في تفير.. وتم تقديم المساعدة الطبية للمصابين بالكامل".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أن الحريق اندلع في إحدى الغرف في الطابق الثاني من المبنى الإداري للمؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير.

وأوضحت أنه تم إخلاء المبنى بالكامل من العاملين به.

هذا ولم تعلن حتى الآن أي تفاصيل حول أسباب الحريق.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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