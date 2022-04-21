"هدايا للناتو".. القوات الاستراتيجية الروسية تبدأ في الخريف بتسلم صواريخ "الشيطان"

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن مؤسسته ستبدأ في تسليم صواريخ "سارمات" إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الخريف المقبل.

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وكتب روغوزين على حاسبه في "تلغرام" يقول: "في خريف هذا العام، بعد الانتهاء من اختبارات طيران صاروخ سارمات، نخطط لبدء تسليم الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات من هذا السلاح الخارق إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية".

و"سارمات"، هو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، وسيحل محل صاروخ "فويفودا".

ويعد صاروخ "سارمات" الأقوى من نوعه في العالم، ولا يوجد مثيل له في العالم، حتى أن الأمريكيين يطلقون عليه اسم "الشيطان"، ويتميز هذا الصاروخ بقوته الفائقة ومداه الكبير وقدرته على اختراق المنظومات المضادة للصواريخ، ويتميز أيضا بقدرته على حمل رؤوس مدمرة، أسرع من الصوت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن التجربة الأولى لإطلاق صاروخ "سارمات" جرت في العشرين من أبريل 2022، فيما كان روغوزين قد وصف التجربة الأولى الناجحة لصاروخ "سارمات" بأنها "هدية للناتو".

المصدر: تلغرام + سبوتنيك