 
مباشر

دونيتسك: متطرفو "آزوف" يطلقون النار على أظهر جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام

أخبار روسيا

دونيتسك: متطرفو
Globallookpress Yurii Rylchuk Ukrinform
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sui3

أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك أن متطرفين من كتيبة "آزوف" أطلقوا النار على أظهر جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام إن "متطرفي آزوف أطلقوا النار في ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا الخروج من المنطقة المحاصرة والاستسلام".

وأعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا