دونيتسك: متطرفو "آزوف" يطلقون النار على أظهر جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام

أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك أن متطرفين من كتيبة "آزوف" أطلقوا النار على أظهر جنود أوكرانيين قرروا الاستسلام.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام إن "متطرفي آزوف أطلقوا النار في ظهور جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا الخروج من المنطقة المحاصرة والاستسلام".

وأعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

المصدر: نوفوستي