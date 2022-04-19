الدفاع الروسية: تدمير 31 موقعا عسكريا والقضاء على 180 متطرفا في أوكرانيا خلال يوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 31 موقعا عسكريا والقضاء على 180 متطرفا أوكرانيا خلال اليوم

وقال كوناشينكوف: "استهدف سلاح الجو الروسي 31 موقعا عسكرية أوكرانيا ودمرها، منها مركزا قيادة، و28 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى مستودع ذخيرة".

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وأضاف: "نتيجة لضربة بصواريخ عالية الدقة، تم تدمير معقلان للقوات الأوكرانية، و6 مناطق تمركز للقوى والمعدات العسكرية للعدو، والقضاء على حوالي 180 متطرفا".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 140 طائرة و490 طائرة مسيرة و2367 دبابة ومدرعة و253 منظومة دفاع جوي و256 راجمة صواريخ و1021 مدفعا و2225 عربة عسكرية.

المصدر: نوفوستي