ميدفيديف: توسع الناتو ليس مجرد كلام والغرب لن ينجح في خنق اقتصادنا أو عزلنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن محاولات توسع الناتو بالقرب من الحدود الروسية "ليست مجرد كلام"، داعيا إلى الاستعداد إلى أي "أعمال عدوانية".

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وأضاف خلال اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم أن "جميع التهديدات معروفة وقد ورد ذكرها مرارا، نحن نتحدث، أولا وقبل كل شيء، عن محاولات توسيع وجود الناتو بالقرب من حدودنا، لم يعد هذا مجرد تعبير وليس مجموعة من التهديدات".

ودعا إلى ضرورة أن "نكون مستعدين لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لنا تزويد بلادنا بأحدث الأسلحة"، مضيفا أن ذلك "يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية، يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري".

كما أشار ميدفيديف إلى أن الغرب يشن "حربا اقتصادية" ضد روسيا، لكنه أكد أنه "لن ينجح في خنق اقتصادنا وعزل روسيا عن العالم والدول الأخرى".

المصدر: "سبوتنيك"