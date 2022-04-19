قديروف: سننتهي من عصابات بانديرا في ماريوبول اليوم أو غدا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في تسجيل مسموع أن القوات االروسية ستنتهي اليوم أو غدا من عصابات "بانديرا" في ماريوبول، وستسيطر بشكل كامل على مصنع "آزوفستال" للتعدين.

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ويقصد الرئيس الشيشاني بعصابات بانديرا، المتطرفين الأوكرانيين الذين يسيرون على هدى عصابات بانديرا التي كانت تحالفت مع الغزو النازي للاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 – 1945.

وكان قديروف قد نشر في الأيام الماضية مقاطع فيديو للمعارك في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأعاد قديروف إلى الأذهان في نص مرافق، أن المقاتلين الشيشان اقترحوا الاستسلام على عناصر فوج "آزوف" الأوكراني في وقت سابق، لكنهم رفضوا.

وأوضح المكتب الصحفي للرئيس الشيشاني حينها أن الفيديو تم تصويره داخل مصنع "آزوفستال" الذي تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين فيه، في حين تتواصل المعارك في مدينة ماريوبول منذ 1 مارس الماضي.

المصدر: RT