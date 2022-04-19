 
مباشر

قديروف: سننتهي من عصابات بانديرا في ماريوبول اليوم أو غدا

أخبار روسيا

قديروف: سننتهي من عصابات بانديرا في ماريوبول اليوم أو غدا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sue0

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف  في تسجيل مسموع أن القوات االروسية ستنتهي اليوم أو غدا من عصابات "بانديرا" في ماريوبول، وستسيطر بشكل كامل على مصنع "آزوفستال" للتعدين.

إقرأ المزيد
قديروف: روسيا في حالة حرب مع عشرات الدول
قديروف: روسيا في حالة حرب مع عشرات الدول

ويقصد الرئيس الشيشاني بعصابات بانديرا، المتطرفين الأوكرانيين الذين يسيرون على هدى عصابات بانديرا التي كانت تحالفت مع الغزو النازي للاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الوطنية العظمى بين عامي 1941 – 1945.

وكان قديروف قد نشر في الأيام الماضية مقاطع فيديو للمعارك في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأعاد قديروف إلى الأذهان في نص مرافق، أن المقاتلين الشيشان اقترحوا الاستسلام على عناصر فوج "آزوف" الأوكراني في وقت سابق، لكنهم رفضوا.

وأوضح المكتب الصحفي للرئيس الشيشاني حينها أن الفيديو تم تصويره داخل مصنع "آزوفستال" الذي تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين فيه، في حين تتواصل المعارك في مدينة ماريوبول منذ 1 مارس الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا