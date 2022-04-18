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إعلام: انفجارات على طول خط التماس في دونباس (فيديو)

أخبار روسيا

إعلام: انفجارات على طول خط التماس في دونباس (فيديو)
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
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تداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق صواريخ كثيفة على طول خط التماس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في دونباس.

وسمعت أصوات إطلاق النار في مدينتي خاركوف ونيكولايف.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الجوية والمدفعية الروسية في الوقت الحالي تقوم بشن ضربات عنيفة على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.

وقالت أن معركة تطهير دونباس من المتطرفين الأوكرانيين دخلت مرحلة نشطة.

وسمعت انفجارات مروعة في جبل كاراتشون، حيث تتمركز القوات المسلحة الأوكرانية، وفي المواقع الأوكرانية بالقرب من سلافيانسك.

وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت معركة دونباس.

المصدر: وسائل إعلام

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