بيسكوف يعلق على ظهور فيديو في الانترنت منسوب لحادث الطراد الروسي "موسكفا"

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم على مقطع فيديو وصور ظهرت على شبكة الانترت، نسبت لحادث حريق الطراد الروسي "موسكفا".

ولم يؤكد أو ينفي بيسكوف في تصريحه الصحفي، اليوم الاثنين، صحة هذه الصور، وقال إنه لم يتمكن من التأكد مما إذا كانت هذه الصور مطابقة للواقع أم لا.

وقال بيسكوف: "لقد رأينا حقا اللقطات، لكن لا يمكننا تحديد مدى صحتها".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه في 14 أبريل، لحقت أضرار جدية بهيكل الطراد "موسكفا" جراء حريق تسبب فيه انفجار الذخيرة التي كانت على متنه.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع أن الطراد غرق أثناء محاولة سحبه وسط عاصفة وأمواج عاتية، وتم قبل ذلك نقل طاقم الطراد بأكمله إلى ميناء سيفاستوبول.

المصدر: تاس