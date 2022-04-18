روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا دون مستوى الـ 10 آلاف حالة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى أقل من 10 آلاف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 9434 إصابة مقابل 10263 إصابة سجلتها أمس الأحد، ووصل بذلك العدد الكلي للإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة فيها إلى 18.084.151 إصابة.

وفي الوقت ذاته ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بمقدار 14324 حالة، ليصل مجموع عدد المتعافين إلى 17.390.465 شخصا.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة بمقدار 213 حالة وفاة جديدة، مقابل 233 حالة وفاة سجلت أمس، ليبلغ مجموع عدد المتوفين في البلاد بسبب الفيروس منذ تفشي الجائحة 373713 شخصا.

المصدر: نوفوستي