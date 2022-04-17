ميدفيديف ردا على فون دير لاين: تخلف روسيا عن الوفاء بالتزاماتها المالية يعني المثل لأوروبا

علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ترى أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد.

إقرأ المزيد

وقال ميدفيديف في قناته على "تلغرام" إن إعلان تخلف روسيا عن سداد التزاماتها الخارجية قد يؤدي إلى تضخم مفرط وتخلف عن السداد في أوروبا ذاتها، التي لا يتمتع نظامها المالي بالاستقرار.

وأوضح أن النية الخفية لفون دير لاين والأوروبيين "ليست السلام الذي طال انتظاره في أوكرانيا، ولكن تخلف روسيا عن الوفاء بالتزاماتها المالية".

وكانت فون دير لاين قالت في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "أسبوعا بعد أسبوع تؤثر العقوبات بشكل أعمق على الاقتصاد الروسي. انهارت صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%".

وأكدت أن "المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%"، مشيرة إلى أن "إفلاس دولة روسيا ليس سوى مسألة وقت".

المصدر: RT