شاهد بعيون قائد مروحية هجومية عملية تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا من داخل قمرة قيادة مروحية هجومية من طراز "Mi-28n"، يظهر عملية تدمير موقع تابع للجيش الأوكراني.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، "أثناء أداء المهمات، تم اكتشاف موقع منظومة صاروخية مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.. وقامت المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية بإجراء مناورة مضادة للصواريخ بإطلاق شعلات حرارية وبعدها شنت مجموعة من المروحيات الهجومية هجوما صاروخيا على موقع منظومة الدفاع الجوي للعدو، ما أدى إلى تدميره".

وتابع البيان بالإضافة إلى ذلك، دمرت مروحيات روسية مواقع وحدات القوات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مموهة في منطقة غابات.

المصدر: RT