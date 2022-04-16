نيجني نوفغورود الروسية تودع آخر بطل من محاربيها القدامى

توفي آخر بطل من أبطال المحاربين القدامي في منطقة نيجني نوفغورود الروسية ألكسندر كوزنتسوف، الذي خاض الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين وحلفائهم، عن عمر ناهز 99 عاما.

وكان من المفترض أن يبلغ كوزنتسوف عامه المئة في 19 يونيو 2022.

وقال حاكم نيجني نوفغورود جليب نيكيتين إن كوزنتسوف "كان شخصا رائعا ومتعلما جدا وذكيا ومستعدا لمشاركة حكمته وخبرته".

وأضاف: "لقد تحدثت معه شخصيا أكثر من مرة".

وختم قوله: "ذكراه ستعيش في قلوبنا وستخلد في تاريخ المنطقة".

وستقام مراسم جنازة المحارب المخضرم في الحرب الوطنية العظمى في كاتدرائية نيجني نوفغورود في ألكسندر نيفسكي يوم 17 أبريل.

وولد ألكسندر كوزنتسوف في 19 يونيو 1922 في قرية راستريغينا في مقاطعة فومينسكي، وانتقل عام 1927 مع والديه إلى قرية تشيرنورامينكا في منطقة بالاخنا.

وفي يوليو 1941 بدأ التدرب في مدرسة فرونزي لقذائف الهاون، وشارك في معارك الحرب الوطنية العظمى في أبريل 1942.

في البداية كان قائدا لفصيلة من قذائف الهاون، ثم قاد سرية مضادة للدبابات.

المصدر: "نوفوستي"