الجيش الروسي يجلي أول دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم الأوكرانية إلى الحدود الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاء لأول مرة مجموعة من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، معظمهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر، إن حافلات تابعة للجيش الروسي نقلت الدفعة الأولى من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، وتضم حوالي 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار السن.

ورافقت قافلة اللاجئين مروحيات روسية وعربات شرطة عسكرية إلى الحدود الروسية عبر أوكرانيا، حيث تم استقبالهم وتقديم المساعدات الغذاية والطبية اللازمة لهم.

من جانبهم قال المدنيون المغادرون، إن مدينة إيزيوم نفسها كانت تتعرض لإطلاق نار مستمر من القوات الأوكرانية. وإن المدينة والمنطقة المحيطة بها خطيرة للغاية.

المصدر: نوفوستي