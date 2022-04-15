واشنطن: لن نغير موقفنا بشأن زيادة إمدادات المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد تحذيرات موسكو

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن تصريحات روسيا حول مخاطر زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا "لن تجبر واشنطن على تغيير موقفها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في حديثه مع شبكة "سي إن إن": "لدينا التزام بمواصلة القيام بما نقوم به لدعم شركائنا الأوكرانيين، ونعتزم مواصلة القيام بذلك. أصدرت روسيا عددا من البيانات... ومع ذلك، لن يجبرنا أي من هذا على التخلي عن الاستراتيجية التي اخترناها".

وجاء تعليق برايس ردا على العدد الأخير من صحيفة "واشنطن بوست"، التي قالت إن موسكو حذرت واشنطن في الأيام الأخيرة عبر القنوات الدبلوماسية من "عواقب غير متوقعة"، على خلفية تسليم مساعدات دفاعية إلى كييف.

المصدر: "نوفوستي"