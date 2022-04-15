روسيا تحقق في معطيات بشأن وجود مرتزقة فرنسيين في صفوف القوات الأوكرانية

أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة تحقق في معطيات بشأن وجود مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات الأوكرانية.

وقالت بيترينكو إن "لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا".

وأضافت أنه وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الصاروخية حيدت مفرزة من المرتزقة البولنديين تصل إلى 30 شخصا، في قرية إيزيومسكي بمنطقة خاركوف.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقارير فقد شوهد "مقاتلون من الفيلق الفرنسي" في صفوف قوات الدفاع الإقليمية لأوكرانية.

وأشارت إلى أنه "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية تتعلق بتجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس".

المصدر: "سبوتنيك"