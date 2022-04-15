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الأمن الروسي يحبط مخططات خلية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في كالوغا

أخبار روسيا

الأمن الروسي يحبط مخططات خلية تابعة لـ
Globallookpress
أفراد من الأمن الفدرالي الروسي -أرشيف-
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوغا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي (هيئة تحرير الشام) في مقاطعة كالوغا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر خارجية".

وأشار البيان إلى اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ.

المصدر: "سبوتنيك"

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