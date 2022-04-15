الأمن الروسي يحبط مخططات خلية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في كالوغا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوغا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي (هيئة تحرير الشام) في مقاطعة كالوغا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر خارجية".

وأشار البيان إلى اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ.

ФСБ задержала в Калужской области четверых участников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Были обнаружены инструкции по изготовлению бомбы и переписка с находящимися на Ближнем Востоке террористами, а также самодельные взрывные устройства. pic.twitter.com/D8CNFNT8So — TOMKA ❤️ СССР (@tomkaussr) April 15, 2022

المصدر: "سبوتنيك"