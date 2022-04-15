سفارة روسيا في مقدونيا الشمالية تؤكد استلام مذكرة حول طرد 6 دبلوماسيين

أكدت السفارة الروسية في مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، استلام مذكرة من وزارة الخارجية بشأن طرد 6 دبلوماسيين.

وكانت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية أعلنت أنها ستطرد 6 دبلوماسيين من السفارة الروسية في سكوبي، حيث يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 5 أيام.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ تدابير الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أنه بهذه الخطوة غير الودية، فإن سكوبي تضحي بسيادتها.

وقالت زاخاروفا في بيان: "هذه الخطوة غير الودية هي استمرار للمسار الذي اتخذته سلطات مقدونيا الشمالية قبل أسابيع قليلة نحو التدمير السريع للعلاقات الثنائية مع روسيا".

وأضافت "من خلال الانضمام إلى الهستيريا المعادية للروس التي أطلقها الغرب، أعادت سكوبي تأكيد استعدادها للتضحية بالسيادة بدون تفكير واتخاذ قرارات تتعارض مع المشاعر العامة وتتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية. سنضطر لاتخاذ تدابير للرد على ذلك".

المصدر: "سبوتنيك"