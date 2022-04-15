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زاخاروفا تبرز طريقة تعامل "فيسبوك" مع أحد منشوراتها

أخبار روسيا

زاخاروفا تبرز طريقة تعامل
AFP
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لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى طريقة تعامل إدارة "فيسبوك" مع أحد منشوراتها، وذلك بالتشكيك في صدقيته من دون أساس منطقي.

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وأشارت زاخاروفا إلى أن موقع "فيسبوك" عمليا عد هذا المنشور غير موثوق به، على الرغم من أن 90 في المئة من الموضوع عبارة عن اقتباسات مباشرة لتصريحات رسمية لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، وأخرى لمستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش.

زاخاروفا تبرز طريقة تعامل

المصدر: تلغرام

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