بريطانيا تجمد أصولا بقيمة 12 مليار يورو عائدة لـ"مقربين" اثنين من أبراموفيتش

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الخميس، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من الأثرياء على اعتبارهما "مقربين" من مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بيوجين تينينباوم وديفيد دافيدوفيتش، مشيرة إلى أن العقوبات تأتي في إطار الإجراءات المتخذة ردا على العملية الروسية في أوكرانيا.

ويخضع كل من تينينباوم ودافيدوفيتش لتجميد أصول بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار يورو)، وهو الأكبر الذي فرضته المملكة المتحدة على الإطلاق.

وتؤكد لندن أن يوجين تينينباوم يعرّف عن نفسه كأحد أقرب شركاء رومان أبراموفيتش في مجال الأعمال.

وتولى ديفيد دافيدوفيتش إدارة شركة استثمارات مرتبطة بمالك نادي تشيلسي في مارس، خلفا ليوجين تينينباوم، وقدمته مجلة "فوربز" على أنه متعاون أكثر تكتما مع أبراموفيتش.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت لندن فرض عقوبات على أكثر من 1400 شخص وشركة "مرتبطة بالسلطات الروسية"، ورفعت الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها الخميس عدد الأثرياء وأفراد من أوساطهم المستهدفين إلى 106.

المصدر: "أ ف ب"