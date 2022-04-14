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واشنطن: لا نعتزم إعادة الأصول المصادرة جراء العقوبات إلى رجال الأعمال الروس

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واشنطن: لا نعتزم إعادة الأصول المصادرة جراء العقوبات إلى رجال الأعمال الروس
Globallookpress Chris Kleponis
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعتزم لاحقا إرجاع الأصول المصادرة جراء العقوبات إلى رجال الأعمال الروس.

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وأضاف خلال مشاركته في النادي الاقتصادي بواشنطن "هدفنا ليس إعادتها (الأصول المصادرة). هدفنا هو استخدامها بشكل أفضل من ذلك".

وفرضت دول غربية مجموعة من العقوبات على عدد من المصارف الروسية ورجال الأعمال الروس، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ثم قامت بتوسيع عقوباتها هذه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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