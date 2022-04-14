السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ينفي ما تردد من مزاعم بأن روسيا طلبت من بيونغ يانغ أسلحة

نفى السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، تقارير زعمت أن روسيا طلبت من كوريا الشمالية تزويدها بالصواريخ والأسلحة، وونفى كذلك زيارة وزير الدفاع الروسي لهذا البلد.

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وعلى حساب البعثة الدبلوماسية الروسية في بيونغ يانغ، في موقع "تلغرام"، كتب السفير يقول: "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لم يزر كوريا الديمقراطية بتاتا، وعلى مدار العامين الماضيين، لم يكن هناك وفد روسي واحد في بيونغ يانغ على الإطلاق. في تاريخ علاقاتنا بأكمله، لم تتوجه روسيا أبدًا إلى الجانب الكوري الشمالي بطلبات توريد صواريخ أو أي معدات عسكرية أخرى".

بهذا علق السفير الروسي على الأخبار التي ظهرت في عدد من وسائل الإعلام حول زيارة وزير الدفاع الروسي لكوريا الشمالية من أجل الصواريخ.

وبحسب السفير، لم تكن هناك أي ضرورة لمثل هذا الأمر، "بل إن مجرد افتراض إمكانية مطالبة كوريا الديمقراطية (الشمالية) أو إي دولة أخرى بمساعدتنا بالأسلحة هو أمر سخيف على المسامع".

المصدر: نوفوستي