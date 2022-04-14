 
مباشر

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!

أخبار روسيا

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!
Globallookpress
أرشيف/ موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stao

قامت نساء روسيات بدعم العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها الجيش الروسي في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة، حيث طلين أظافرهن بألوان العلم الروسي ورموز العملية العسكرية.

والرموز المستعملة هي حرفا "Z" و"V" التي رسمت على المدرعات والأليات العسكرية الروسية التي تشارك في العملية، لتمييزها عن آليات العدو.

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية معنى الحروف اللاتينية التي كتبت على الآليات، موضحة أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V" المهمة ستنفذ، والقوة في الحق"، فيما لم يتم تحديد ما يرمز له الحرف "O".

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!

وفي سياق متصل، دعمت روسيات بلادهن ضد الحملات التي تشنها الدول الغربية على موسكو في جميع المجالات منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ونظم مؤثرون روس، بمن فيهم عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية المعروفة والدي جي، وعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا، نظموا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد شركة شانيل الفرنسية، ووثقوا لحظات تمزيقهم حقائب من صنع الشركة الشهيرة، كتعبير عن رفضهم لقرارها تقييد مبيعاتها في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!

وكانت شانيل قد أكدت على أنها أوقفت بيع ملابسها وعطورها وإكسسواراتها وغيرها من المنتجات للزبائن الذين كانوا يعتزمون استخدام تلك المنتجات في روسيا احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأغلقت شانيل متاجرها داخل روسيا، كما فعل عدد كبير من العلامات التجارية الأخرى.

شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا