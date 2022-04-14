روسيا تكرم جنودها المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (فيديو)

قدم قائد المنطقة العسكرية المركزية بروسيا، العقيد ألكسندر لابين، أوسمة الدولة للجنود الذين أظهروا الشجاعة والبطولة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال لابين مخاطبا العسكريين: "أيها الرفاق الجنود والرقباء والضباط! كان لي الشرف أن أقدم لكم أوسمة الدولة وأقول كلمات الامتنان الكبير لعملكم العسكري، لما فعلتموه من أجل روسيا ولحقيقة أنكم تحررون من النازية التي، للأسف، تتزايد اليوم في أراضي أوكرانيا الشقيقة. بفضلكم بالضبط تم تقليص الإمكانات القتالية للعدو بشكل كبير".

وكان من بين الأوسمة التي تم منحها للعسكريين الروس وسام الشجاعة وميداليات "مقابل الشجاعة" ووسام "جوكوف".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية