الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة

أعلن مدير القسم الأول لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل إفدوكيموف، إن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات التكامل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال إفدوكيموف: "مما لا شك فيه، أن الإجراءات التقييدية غير القانونية أحادية الجانب التي فرضها الغرب في الأشهر الأخيرة ضد روسيا وبيلاروس، والتي لم يسبق لها مثيل في نطاقها، لا يمكن إلا أن تؤثر على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بسبب الترابط العميق للاقتصادات داخل السوق الموحدة".

وشدد إفدوكيموف على أن "التركيز الأساسي للخمسة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ينصب على التدابير لتعويض العواقب السلبية للعقوبات الغربية، لتزويد سوق الاتحاد بالبضائع الضرورية، الصناعية والزراعية على حد سواء. وسياسة استبدال الواردات لها التأثير الأكبر في هذا السياق".

فرضت الدول الغربية عقوبات متعددة على روسيا. أعلن عدد من الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي تخلت عن العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل (من أمريكا)، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: نوفوستي