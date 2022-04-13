وسائل إعلام: إلقاء زجاجة مولوتوف على قصر رجل أعمال روسي في إيطاليا

أفادت وسائل إعلام إيطالية بتعرض قصر رجل الأعمال الروسي تيمور زينوتدينوف في بلدة كاستيليونسيلو بمقاطعة ليفورنو لمحاولة إحراق بزجاجة مولوتوف.

وأفادت صحيفة il Tirreno المحلية بأن القصر يقع على ساحل البلدة المطلة على بحر الليغوري، ويستخدمه زينوتدينوف البالغ 37 عاما من جمهورية تتارستان الروسية، خلال العطلة الصيفية فقط.

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وأشارت إلى أن القصر كان خاليا أثناء تعرضه لمحاولة الإحراق.

ولفتت إلى أن حجم الأضرار كان ضئيلا، وذلك لأن أحد المارة أبلغ فرق الإطفاء بوقوع الحريق.

المصدر: "نوفوستي"