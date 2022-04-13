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موسكو تفرض عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي

أخبار روسيا

موسكو تفرض عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي
Gettyimages.ru
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية على أعضاء مجلس الدوما الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه: ردا على موجة العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس الماضي ضد 328 نائبا في مجلس الدوما الروسي، مع الأخذ في عين الاعتبار إدراج نواب روس آخرين على "القائمة السوداء" الأمريكية،  فإنه تم فرض قيود (موازية) على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي.

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وأضافت أن هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم قادة ورؤساء لجان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي الذي أصبحوا مدرجين في "قائمة الحظر" الروسية، إلى جانب مشرعين حاليين آخرين مدرجين في القائمة كرئيسة البرلمان نانسي بيلوسي، سيمنعون من دخول الأراضي الروسية، على أساس المعاملة بالمثل.

المصدر: "إنترفاكس" 

 

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