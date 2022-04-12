أردوغان: تركيا الوحيدة القادرة على ضمان إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده هي الوحيدة القادرة على ضمان تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن أنقرة تتأثر بعواقب الأزمة بين البلدين.

وخلال خطاب ألقاه عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، قال أردوغان: "اليوم تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وهي الوحيدة القادرة على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بينهما من خلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

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وأضاف: "تركيا تشعر بعواقب الأزمة الروسية الأوكرانية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء".

وتابع: "لا يمكننا منع الارتفاع المتسارع في أسعار النفط والغاز الطبيعي، ونحن قلقون من ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المواد الغذائية".

المصدر: "تاس"