الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة تطالب "ويكيبيديا" بإزالة 10 صور تعتبرها إباحية

طالبت الوكالة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روسكومنادزور" من نسخة موقع "ويكيبيديا" الناطقة باللغة الروسية بإزالة 10 صور تعتبرها إباحية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن ممثلي "ويكيبيديا" ونشر على صفحتها في "تلغرام": "الآن جاؤوا إلينا بسبب 10 فتيات رسوم متحركة تحتوي صورهن، بحسب "روسكومنادزور"، على صور إباحية للقاصرات".

ووفقا لـ10 إشعارات لـ "روسكومنادزور" المنشورة في قسم خاص من "ويكيبيديا" فإن الصور التي تسببت في ادعاءات الوكالة قد أدخلتها الوكالة في سجل المعلومات المحظورة في الأراضي الروسية في 7 أبريل الجاري. وتطالب الوكالة الإزالة الفورية لهذا المحتوى.

منذ 1 مارس الماضي أرسلت "روسكومنادزور" أيضا إشعارات إلى "ويكيبيديا" 3 مرات حول الحاجة إلى إزالة المعلومات المحظورة في روسيا والتي تتعلق بوصف تصرفات روسيا على أراضي أوكرانيا - في 1 مارس الماضي و29 مارس الماضي و4 أبريل الجاري. ووفقا لمكتب المدعي العام الروسي تحتوي هذه المعلومات على معلومات ذات أهمية اجتماعية غير موثوقة. وتعتقد الوكالة أنه "في المقالات المنشورة يتم الترويج حصريا لتفسير معاد لروسيا للأحداث".

في 31 مارس الماضي أعلنت الوكالكة أنه "فيما يتعلق ببوابة "ويكيبيديا" على الإنترنت" فسيتم وضع بروتوكول إداري تجاهه، يمكن بموجبه فرض غرامة تصل إلى 4 ملايين روبل.

المصدر: إنترفاكس