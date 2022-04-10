الرئيس المكسيكي يدعو إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى حل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي، مؤكدا إمكانية إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن.

وفي مقطع مصور نشره عبر "تويتر" قال إن "السلطات المكسيكية تدعو إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".

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وأضاف: "الوقت لا يزال يسمح بالدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات من هذا السياق".

وتابع: "يجب أن نحقق السلام حتى لا تستمر معاناة الشعبين الأوكراني والروسي أو أي شعب آخر في العالم من هذا الأمر غير المعقول، لأن الحروب مدمرة ولا يمكن قبولها على أي حال".

وشدد على أن بلاده "لا تقبل وجود القوات الروسية في أوكرانيا، لأنها هي نفسها عانت من الغزوات".

وأضاف أن المكسيك "ستشارك في تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الصراع"، دون أن يحدد متى أو كيف.

المصدر: "تاس"