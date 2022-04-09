أوكرانيون ينشرون تعليقات مقززة على صورة جندي روسي عذّبه النازيون وأحرقوه حيا (صور)

انتشرت على مواقع التواصل صورة لجندي روسي تعرض للتعذيب وأحرق حيا على أيدي النازيين في أوكرانيا، فيما نشر متابعون أوكرانيون تعليقات مسيئة على صورة توثق جريمة يندى لها الجبين.

ونشرت قناة "ناتسيونالني بيسونوف Z" عبر "تليغرام" صورة الجندي الروسي والتعليقات المسيئة عليها.

وودر في منشور القناة: "أتردد دائما في نشر مثل هذه المواد، لكن يجب على العالم أن يرى الوجه الحقيقي للنازية الأوكرانية".

وأضاف المنشور أن هذه الصورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، فيما يتم التعليق عليها بعبارات مسيئة.

وتابع: "مع ذلك، إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى أن الجندي الروسي كان مقيدا بالسلاسل على عائق فولاذي مضاد للدبابات، وتعرض للتعذيب، ثم تم إحراقه حيا".

وختم: "أوكرانيا - داعش في قلب أوروبا".

Он просто загорает, это фейк, он жив и здоров😂😂😂 pic.twitter.com/W89Q8IJqTt — В активном похуе 🇺🇦 (@parabellum_ua) April 9, 2022

Нормально вкинулся 😹



он просто загорает, это фейк, он жив и здоров😂😂😂#потерьнетpic.twitter.com/qXRvDAU7Ar — °ХамКа🤔 (@Alvina77777) April 9, 2022

المصدر: "ناسيونالني بيسونوف Z"