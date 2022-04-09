خريجو الجامعات الروسية في لبنان ينظمون وقفة تضامنية دعما للعملية العسكرية الروسية (فيديو + صور)

نظم حشد من خريجي الجامعات الروسية وعائلاتهم في لبنان وقفة تضامنية مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أضاؤوا الشموع مجسدين عبارة "من أجل روسيا" في العاصمة بيروت.

وقالت سفيتلانا صفا إحدى المنظمين للوقفة، إن خريجي الجامعات الروسية وصلوا إلى بيروت مع عائلاتهم من مناطق عديدة في لبنان.

وابتكر المشاركون في الفعالية التي أقيمت على شاطىء الرملة البيضاء في بيروت تركيبة من الشموع تجسد عبارة "من أجل روسيا" (Zа Россию) على الرمال.

وقالت صفا إن المشاركين "اعتبروا أن من واجبهم التعبير عن دعمهم للجيش الروسي الذي في عمليته الخاصة في أوكرانيا، وإدانة الخوف من روسيا الذي يثيره الغرب".

وأشارت رئيسة جمعية "خريجي الجامعة الروسية لصداقة الشعوب" في لبنان غالينا عباس إلى أن "حب روسيا يعيش في قلوب كل من درسوا فيها".

ولفتت إلى أن المشاركين تجمعوا عند الواجهة البحرية لبيروت للتعبير عن تضامنهم مع روسيا التي "تقاتل من أجل عالم خال من النازية وإنقاذ البشرية من الطاعون البني".

المصدر: "تاس" + RT